Сочетание некоторых трав и лекарств может нанести человеку вред
Травы мы чаще пьем на свое усмотрение. Но надо знать, чего избегать: сочетание некоторых трав и лекарств может быть неудачным и даже опасным...
Таблетки обычно прописывает врач; травы мы чаще пьем на свое усмотрение. Но надо знать, чего избегать: сочетание некоторых трав и лекарств может быть неудачным и даже опасным.
Сам себе фитотерапевт
Сегодня биодобавки с лекарственными растениями становятся все популярнее. Они продаются без рецепта, и мы прописываем их себе сами, не советуясь с доктором. Почему нет – это же не "химия", а "травки"!
Но действующие вещества, содержащиеся в корешках и травах, ничем принципиально не отличаются от веществ, полученных промышленным способом. И то, и другое – мощное оружие, и, примененные вместе, они порой порождают непредвиденную реакцию.
Предположим, 50-летний человек решил принимать экстракт гинкго билоба для профилактики возрастного ухудшения памяти. В то же время врач, не осведомленный об этом, прописал ему ацетилсалициловую кислоту от сердечных проблем. Пациент добросовестно принимал и то, и другое – а через несколько месяцев дело кончилось инсультом…
Как избежать подобного сценария?
Во-первых, предупреждайте врача обо всех травах и биодобавках, которые вы принимаете. Мы расскажем о свойствах некоторых популярных растений, но те или иные побочные действия есть практически у всех.
Во-вторых, неплохо бы подстраховаться и консультироваться также с квалифицированным фитотерапевтом. Он знает о побочных свойствах трав больше обычного врача.
И в-третьих, всегда пейте лекарства и травы врозь, в разное время суток (скажем, одни утром, другие вечером), чтобы избежать нежелательных "встреч".
Принимать, но не смешивать
ЭхинацеяОбладает антибактериальной и антивирусной активностью. Ее используют для профилактики и лечения ОРЗ и гриппа и повышения иммунитета.
• Не следует принимать эхинацею вместе с противогрибковыми препаратами: сочетание токсично для печени.
• Не пейте эхинацею одновременно с лекарствами, подавляющими иммунитет: они нейтрализуют действие друг друга.
• Категорически запрещена эхинацея больным аутоиммунными заболеваниями, туберкулезом и СПИДом.
Корень валерианыПопулярное средство для улучшения сна и борьбы с легкими и средними формами тревожности.
• Не следует принимать препараты валерианового корня вместе с другими лекарствами от тревожности и антидепрессантами: их успокоительное действие может суммироваться с непредсказуемым результатом.
• Валериану и другие успокоительные травы не рекомендуется принимать вместе с антигистаминными препаратами.
Гинкго билобаЭто древнейшее растение из Китая улучшает капиллярное кровообращение и кровоснабжение мозга, улучшает внимание и память.
• Препараты гинкго не следует принимать вместе с антикоагулянтами (веществами, разжижающими кровь): их совместное действие может привести к чрезмерному разжижению крови, кровотечениям и кровоизлияниям.
• Может быть нежелательным сочетание гинкго и препаратов-ингибиторов МАО для лечения депрессии.
Зверобой
В России зверобой широко применяется при самых разных заболеваниях, на Западе же считается главным образом средством от депрессии и нервного напряжения и входит в состав многих успокоительных препаратов.