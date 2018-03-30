Сочетание некоторых трав и лекарств может нанести человеку вред

Таблетки обычно прописывает врач; травы мы чаще пьем на свое усмотрение. Но надо знать, чего избегать: сочетание некоторых трав и лекарств может быть неудачным и даже опасным.

Сам себе фитотерапевт

Сегодня биодобавки с лекарственными растениями становятся все популярнее. Они продаются без рецепта, и мы прописываем их себе сами, не советуясь с доктором. Почему нет – это же не "химия", а "травки"!

Но действующие вещества, содержащиеся в корешках и травах, ничем принципиально не отличаются от веществ, полученных промышленным способом. И то, и другое – мощное оружие, и, примененные вместе, они порой порождают непредвиденную реакцию.

Предположим, 50-летний человек решил принимать экстракт гинкго билоба для профилактики возрастного ухудшения памяти. В то же время врач, не осведомленный об этом, прописал ему ацетилсалициловую кислоту от сердечных проблем. Пациент добросовестно принимал и то, и другое – а через несколько месяцев дело кончилось инсультом…

Как избежать подобного сценария?

Во-первых, предупреждайте врача обо всех травах и биодобавках, которые вы принимаете. Мы расскажем о свойствах некоторых популярных растений, но те или иные побочные действия есть практически у всех.

Во-вторых, неплохо бы подстраховаться и консультироваться также с квалифицированным фитотерапевтом. Он знает о побочных свойствах трав больше обычного врача.

И в-третьих, всегда пейте лекарства и травы врозь, в разное время суток (скажем, одни утром, другие вечером), чтобы избежать нежелательных "встреч".

Принимать, но не смешивать

Эхинацея Обладает антибактериальной и антивирусной активностью. Ее используют для профилактики и лечения ОРЗ и гриппа и повышения иммунитета.

• Не следует принимать эхинацею вместе с противогрибковыми препаратами: сочетание токсично для печени.

• Не пейте эхинацею одновременно с лекарствами, подавляющими иммунитет: они нейтрализуют действие друг друга.

• Категорически запрещена эхинацея больным аутоиммунными заболеваниями, туберкулезом и СПИДом.

Корень валерианы Популярное средство для улучшения сна и борьбы с легкими и средними формами тревожности.

• Не следует принимать препараты валерианового корня вместе с другими лекарствами от тревожности и антидепрессантами: их успокоительное действие может суммироваться с непредсказуемым результатом.

• Валериану и другие успокоительные травы не рекомендуется принимать вместе с антигистаминными препаратами.

Гинкго билоба Это древнейшее растение из Китая улучшает капиллярное кровообращение и кровоснабжение мозга, улучшает внимание и память.

• Препараты гинкго не следует принимать вместе с антикоагулянтами (веществами, разжижающими кровь): их совместное действие может привести к чрезмерному разжижению крови, кровотечениям и кровоизлияниям.

• Может быть нежелательным сочетание гинкго и препаратов-ингибиторов МАО для лечения депрессии.

Зверобой

В России зверобой широко применяется при самых разных заболеваниях, на Западе же считается главным образом средством от депрессии и нервного напряжения и входит в состав многих успокоительных препаратов.

"Здоровье"