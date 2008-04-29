Гибкий рабочий график помогает оставаться здоровым и трудоспособным

Люди, которые имеют гибкий рабочий график, меньше болеют, реже отсутствуют на работе по причине недомоганий и лучше справляются с должностными обязанностями. К таким выводам пришли специалисты медицинской школы Wake Forest University, рассмотрев ежедневный график работы более трёх тысяч служащих крупной фармацевтической компании.

Результаты исследования свидетельствуют, что свободный график связан со здоровьем и лучшей рабочей исполнительностью в течение долгого времени. По словам экспертов, возможность менять рабочее расписание, продолжительность рабочего дня, место выполнения работы и распределение обязанностей позволяет совершенствовать производительность труда и исключить риски частых заболеваний. Американские клиницисты полагают, что альтернативные способы работы, такие, как частичная занятость и работа вне офиса, могут иметь выгодные эффекты, как для работодателей, так и для служащих.

ami-tass.ru