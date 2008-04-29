Народная медицина против головной боли

Ну, кто из нас не страдает периодически приступами головной боли, а у некоторых такие боли являются постоянными и изматывающими. Мы хотим вас познакомить с некоторыми рецептами народной медицины, которые помогут справиться с этой проблемой.

На свою подушку в нескольких местах можно капнуть по две-три капли сока из апельсиновой кожуры. Этот аромат поможет преодолеть головную боль, вызванную стрессовой ситуацией, а также, сделает ваш сон более спокойным.

Накрошите ржаной хлеб и залейте его крутым кипятком, накройте крышкой для его набухания.

После этого, эту теплую хлебную кашицу разложите ровно на поверхности марли ровным слоем. Получившийся компресс следует приложить ко лбу.

Менять такой компресс следует с периодичностью десять-пятнадцать минут, то есть, не давая хлебу засохнуть окончательно.

Можно приготовить и такой компресс: смочите хлопчатобумажную ткань в теплом соке облепихи и приложите ее на лоб на десять-пятнадцать минут.

При ее высыхании следует смочить ткань еще раз. А вот еще рецепт одного компресса: в стакане кипятка следует заварить одну столовую ложку черного чая.

После того, как он настоится, добавьте половину столовой ложки крупной соли.

В этом настое смочите марлю и приложите ее к стопам ног, повторяя процедуру при высыхании марли. Делайте так раза два-три. Если вы приняли обезболивающую таблетку, то следует обвязать голову шерстяным платком и полежать.

Это поможет согреть голову и умеренно расширит сосуды, а боль постепенно исчезнет.

Попробуйте и вы воспользоваться этими нехитрыми советами, которые помогут вам избавиться от головной боли.