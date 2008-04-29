Как сохранить глубокую память

Ученые из Австралии провели очень интересный опрос в сети Интернет.

Целью этого опроса было выявить, какие факторы негативно влияют на нашу память.

Испытание прошло довольно много людей. Перед участием в опросе каждый участник заполнял анкету, целью которой было выявить основные пристрастия человека и то, как он проводит свой досуг. После того, как участник заполнял анкету, ему предлагалось выполнить ряд заданий, которые включали в себя проверку текущей и долговременной памяти. Испытуемые запоминали ряд имен, список покупок, лица, события и т.д.

После того, как опрос закончился, ученые подвели итоги, которые довольно интересны. Ученые выяснили, что особенных отличий между женской и мужской памятью не существует. К числу факторов, которые негативно влияют на нашу память, исследователи отнесли просмотр телевизора.

Они утверждают, что люди, которые смотрят телевизор более одного часа в день, хуже справились с предложенными им заданиями.

Но ученые также отметили, что полезно смотреть различные телевизионные викторины и выпуски новостей, так как они предполагают высокую умственную активность, что очень важно для развития памяти.

К полезным факторам исследователи также отнесли разгадывание кроссвордов, посещение театра, а также чтение книг. Негативно сказываются на нашей памяти также депрессии, стрессы и злоупотребление алкоголем.

Следует отметить, что этот опрос не может иметь серьезного научного значения, так как он проводился заочно и нельзя с уверенностью сказать, что испытуемые перечислили все свои привычки, но кое-какие выводы сделать все же можно.

Например, что важнейшим условием сохранения памяти на долгие годя является активный образ жизни, хорошее здоровье и правильное питание.