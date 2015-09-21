Из Чернигова на отдых в Латвию отправилась группа детей из семей погибших в АТО и семей переселенцев

Из Чернигова на отдых в Латвию отправилась 20 сентября группа детей из семей погибших в антитеррористической операции и семей переселенцев.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационного обеспечения и связей с общественностью Черниговского областного совета.

Дети около двух недель будут отдыхать в реабилитационно-лечебном центре курорта Яундбулте, что в пригороде Юрмалы.

Читайте такжеВ Сумской области летом оздоровились и отдохнули около 47 тысяч детейПо словам председателя облсовета Николая Зверева, в этом году в прибалтийской стране будет оздоровлено 40 детей героев АТО и детей из семей, временно перемещенных с оккупированных территорий.

"А уже в 2016 году в рамках программы сотрудничества, начатого между сеймом Латвии, Посольством Латвии в Украине во главе с Аргитой Даудзе и Черниговским областным советом, на отдых и лечение на побережье Балтийского моря отправятся около 80 детей", - отметил Зверев.