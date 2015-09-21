В больницах остаются более 30 бойцов Нацгвардии, пострадавших во время столкновений возле ВР

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Один из пострадавших до сих пор находится в тяжелом состоянии, и проходит лечение в палате интенсивной терапии, говорится в сообщении.

Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.