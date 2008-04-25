ООН всерьез возьмется за малярию

Генеральный секретарь ООН, Пан Ги Мун, выступил с заявлением о том, что от малярии ежегодно умирает более миллиона жителей планеты, поэтому он намерен серьезно бороться с этим опасным заболеванием.

Так как 25 апреля отмечается Всемирный день борьбы с малярией, то Пан Ги Мун призвал общественность к тому, чтобы к концу 2010 года у всех жителей африканского континента был доступ к основным средствам профилактики против малярии, так как 90% смертей от этой болезни приходится на Африку.

Генсек ООН призывал общественность обеспечить противомоскитными сетками и репеллентами всех жителей опасных районов и особенно африканских женщин и детей.

По его мнению, в борьбе с малярией также помогут новые специализированные клиники, дополнительные программы обучения работников здравоохранения и исследовательские программы в этой области.

По статистике, каждые 30 секунд от этой болезни умирает один ребенок, а всего за год малярией заражается полмиллиарда человек.

Программа ООН, запущенная в 1998 году, целью которой было сократить смертность от малярии вдвое к 2010 году, принесла неожиданные результаты: в ходе ее реализации уровень смертности, наоборот, вырос.

Следует отметить, что ученые во всем мире пытаются найти лекарство против малярии. К примеру, год назад ученые из университета Джона Хопкинса (США) создали новый вид комаров, невосприимчивых к возбудителю малярии и более жизнестойких, чем обычные насекомые. Если эти комары вытеснят прежних, то плазмодии потеряют своего распространителя.

Корреспондент.net