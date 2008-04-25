”Технологии здоровья человека”

АР Крым г. Ялта, 28-30 апреля состоится ІІ Международный конгресс “Технологии здоровья человека» Организаторы: Общественная организация “Крымская Республиканская Ассоциация валеологов”. 95006, АР Крым, Симферополь, ул. К. Либкнехта, 36, оф.5. Тел/факс (0652) 60-07-63, 27-45-34 Приглашены к участию: представители России, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Азербайджана, Латвии и Литвы Минздрава и АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники соответствующей профессии, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций, заинтересованные лица.

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