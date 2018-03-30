Чернобыльская катастрофа и через 22 года влияет на здоровье людей

Чернобыльская катастрофа переросла в катастрофу планетарного масштаба и создала на значительной территории Украины радиационную ситуацию, которая и сегодня продолжает влиять на здоровье людей и окружающей среды.

За 22 года, которые минули с момента аварии на Чернобыльской АЭС, уровни радиоактивного загрязнения территории Украины значительно уменьшились в результате проявления естественных процессов (физического распада радионуклидов) и осуществления комплекса контрмер, которые были направлены на снижение доз облучения и создания безопасных условий проживания населения на радиоактивно загрязненных территориях.

Более, чем 80% площадей лесов украинского Полесья подверглись значительному загрязнению, они и сегодня остаются критическими ландшафтами с точки зрения формирования доз внутреннего облучения населения, обусловливая в некоторых районах до 50% дозы внутреннего облучения.

Учитывая высокий уровень заболеваемости среди населения радиоактивно загрязненных территорий, а также то, что пищевой фактор является доминирующим в загрязнении внутренней среды организма человека, вопроса оптимизации питания лиц, которые пострадали в результате аварии на ЧАЭС, имеют особенную актуальность.

Ситуация, которая сложилась в учебных школьных и дошкольных заведениях с организацией бесплатного питания детей, которые пострадали в результате аварии на ЧАЭС, (несбалансированность рационов за количеством белков, жиров и углеводов, несоответствие их физиологичным потребностям, несоблюдение состава продуктовых наборов и тому подобное) негативно влияет на состояние здоровья детей этой категории. Поэтому этот вопрос остается под постоянным контролем Государственной санитарно-эпидемиологической службы, особенно территорий, которые испытали радиоактивное загрязнение в результате Чернобыльской катастрофы.

Система мониторинга состояния здоровья пострадавших в результате аварии охватывает 2 133 151 человек, которые наблюдаются в медицинских заведениях системы здравоохранения. В эту категорию входят 227025 участников ликвидации следствий аварии, 48148 эвакуированных, 1 464 532 человека, которое проживает на радиационно загрязненной территории и 393 444 ребенка в возрасте до 15 лет.

Состоянием на 1 апреля 2008 года информация о 2 291 235 лицах находится в автоматизированном виде в базе данных Государственного реестра Украины лиц, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы. 5 марта 2008 года вопрос функционирования и модернизации Государственного реестра был заслушан на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Решение Комитета взято к выполнению.

Ежегодно системой медицинского надзора за пострадавшими, которая состоит из диспансеризации, амбулаторного, за показаниями, стационарного лечения и реабилитационных мероприятий в санаторно-курортных условиях и реабилитационных центрах охватывается 96-98% взрослого населения и 97-99% детского. За внедренным порядком ежегодные медицинские обследования инвалидов и участников ликвидации аварии проводятся к годовщине Чернобыльской катастрофы, детей - к началу оздоровительного сезона. В связи с увеличением возраста лиц, которые пострадали в результате аварии на ЧАЭС, - уменьшается количество здоровых людей за результатами диспансеризации.

Отдельное внимание уделяется изучению распространенности и заболеваемости раком щитовидной железы. Авария на ЧАЭС признана мировым медицинским обществом одной из опасных причин его распространения. Опыт врачей свидетельствует о том, что негативное влияние аварии реализовалось прежде всего в значительном увеличении заболеваемости раком щитовидной железы у лиц, которые были в детском или подростковом возрасте на момент аварии (0-18 лет). Доказательством этого, в первую очередь, является существующая динамика заболеваемости данной патологией.

Начиная с 1990 года, когда впервые было установлено значительное повышение количества прооперированных на протяжении года лиц этой возрастной группы - 62 больных (41 ребенок, 21 подросток), число ежегодно зарегистрированных случаев рака щитовидной железы постоянно увеличивается и за 2001-2006 годы составляло в среднем 412 случаев (311 - у детей и 101 у подростков).

За период с 1986 до 2006 года в Украине по поводу рака щитовидной железы прооперировано 4369 лиц, которым на момент аварии было от 0 до 18 годов. Из них 3170 были в детском возрасте (0-14 лет), и 1199 - в подростковом (15-18 лет). По научным прогнозам последействие "чернобыльского" иода будет длиться еще приблизительно 10-15 лет. Кроме того, основными болезнями, связанными с последствиями аварии на ЧАЭС, остаются онкологические и цереброваскулярные болезни, заболевания системы кровообращения и нервной системы, у детей - онкопатология и врожденные пороки развития.

В 2007 году Минздрав Украины проработал законодательные акты, направленные на оптимизацию предоставления медико-санитарной и социальной помощи пострадавшим. В частности, было рассмотрено и согласовано проекты законов Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об общегосударственной программе преодоления последствий Чернобыльской катастрофы на 2006-2010 годы" и "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы", ряда проектов законов, предложенных Минтрудом Украины.

Средств государственного и местного бюджетов не хватает для полного обеспечения потребностей пострадавших эффективными лечебными мероприятиями, из года в год уменьшаются расходы на льготное обеспечение пострадавших лекарственными средствами. В 2007 году для комплексного медико-санитарного обеспечения пострадавших госбюджетом было предусмотрено 44 млн. 970 тис.грн. Впервые за последние четыре года программа профинансирована стопроцентно и средства освоены в полном объеме. Хотя и эти достаточно большие средства при расчете составляют лишь 21, 1 грн. на одного пострадавшего.

moz.gov.ua