Родинки могут рассказать о старении организма

Британские ученые пришли к выводу, что по количеству родинок можно определить, насколько быстро происходят процессы старения в организме человека.

Ученые из лондонского университета Кингз-Колледж попытались проследить зависимость участков ДНК, отвечающих за старение человека, от количества родинок на теле.

Исследования, в которых приняли участие 1800 близнецов, показали, что чем больше у человека родинок, тем больше вероятность того, что его ДНК обладает особыми механизмами защиты от старения.

Эти выводы удивили ученых, поскольку прежде было доказано, что большое количество родинок повышает риск развития меланомы и приводит к тяжелой форме рака кожи.

Родинки, как правило, появляются в детстве и с возрастом могут исчезнуть. В среднем на теле человека можно насчитать до 30 родимых пятен, но иногда их количество достигает 400.

Ученые обнаружили связь между количеством родинок и длиной теломеров - концевых участков генов, которые как раз и являются индикаторами старения сердца, мускулов, костей и артерий человека (когда теломеры становятся слишком короткими, клетка перестает делиться и погибает).

"Поразительные результаты"

Сравнив количество родинок и длину теломеров близнецов, ученые пришли к неожиданным выводам: разница в биологическом возрасте между обладателями 100 родинок и тех, у кого их не больше 25-ти, составляет 6-7 лет.

"Результаты наших исследований просто поразительны. Впервые было доказано, что люди с большим количеством родинок хоть и подвергаются серьезному риску развития рака, с другой стороны, и прожить могут дольше", - считают авторы проекта.

Ученые надеются, что в будущем их открытие поможет бороться с такими возрастными заболеваниями как стенокардия и остеопороз.

В то же время британские онкологи считают, что результаты исследований требуют дальнейших подтверждений. А пока настоятельно рекомендуют обладателям большого количества родинок беречься от солнца.

"24"