Как избежать диабета

Диабет довольно распространенное заболевание, которое встречается среди женских недугов. Но, чтобы избежать такого серьезного диагноза следует выполнять лишь несколько простых правил. При этом, от вас совершенно не требуется никаких жертв, следует лишь правильно сочетать продукты, входящие в ваш дневной рацион.

Золотым правилом можно считать то, что ваш обед должен наполовину состоять из салата, овощей или фруктов. Его четвертую часть должны составлять цельнозерновые продукты, такие как макаронные изделия, рис, хлеб или же картофель. А еще четверть должна включать в себя блюда из мяса, рыбы или других морепродуктов.

При таком рационе питания в организм поступает много полезных веществ, а вот жиров и калорий минимальное количество. Для производства энергии организм получает достаточное количество углеводов из круп, фруктов и овощей, а образующаяся при этом глюкоза лишь незначительно повышает уровень сахара в крови.

Следует ограничить до разумных пределов потребление пшеничной муки, жиров и сахара, при этом периодически не стоит себе отказывать в кусочке торта или пиццы.

Но, ни в коем случае нельзя делать эти блюда и им подобные основными компонентами питания, в противном случае риск возникновения сахарного диабета значительно возрастает.

Соусы следует готовить не на сметане и сливках, а на молоке, вкус от этого не изменится, а вот калорий такой соус будет содержать значительно меньше. Мясные деликатесы, на которых вы останавливаете свой выбор, должны быть изготовлены из нежирных сортов мяса. Поэтому следует выбирать мясо индюшки, а не салями.

Для жарки, при приготовлении блюд, следует использовать растительные масла. Для бутербродов лучше использовать нежирный маргарин, а не сливочное масло. Перед покупкой продуктов обязательно ознакомьтесь с их составом. Отдайте предпочтение натуральным сокам без добавления сахара, без него же должны быть и мюсли, покупайте сладости, приготовленные на фруктозе, часто на упаковке можно встретить надпись «диетический продукт», вот его и приобретайте. Все вышеперечисленное поможет вам избежать серьезного заболевания, под названием сахарный диабет.