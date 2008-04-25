Украинские медики научились делать уникальные органосберегающие операции
11:14, 25 апреля 2008Страна
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В мире эти методы используют некоторые врачи
Так генную саркому бедра можно лечить без ампутации. А на ранней стадии рака шейки матки, можно сделать такую операцию, что пациентка потом сможет иметь детей.
В мире такие новейшие методы хирургического вмешательства используют лишь считанные медики.
Раньше для женщин диагноз рак шейки матки означал приговор - бесплодие.
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