Украинские медики научились делать уникальные органосберегающие операции

Так генную саркому бедра можно лечить без ампутации. А на ранней стадии рака шейки матки, можно сделать такую операцию, что пациентка потом сможет иметь детей.

В мире такие новейшие методы хирургического вмешательства используют лишь считанные медики.

Раньше для женщин диагноз рак шейки матки означал приговор - бесплодие.

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