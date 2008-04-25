В Украине отсутствует системный контроль за лекарствами

Это привело к открытому тиражированию опасных для здоровья таблеток.

По официальным данным Госинспекции контроля за качеством лекарств, из всех препаратов, которые продают в Украине, лишь 3% могут нанести ущерб здоровью. Однако опрошенные журналом эксперты категорически не согласны с такими цифрами.

В прошлом году украинцы потратили на медикаменты $2 млрд. В Украине некоторые фармпроизводители успешно обходят важные этапы процедуры регистрации, говорят эксперты.

ICTV