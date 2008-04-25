Американцы тестируют 750 препаратов против рака

В США сейчас испытываются 750 новых препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний, сообщили в ассоциации разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки.

Как стало известно, 113 новых лекарственных препаратов предназначены для лечения рака легких, 90 – для лечения рака груди, 88 – от рака простаты, а остальные для других форм рака.

По словам специалистов, некоторые из тестируемых препаратов используют совершенно новые механизмы воздействия на организм. К примеру, один из них способен уничтожать специфические раковые клетки организма, а после этого активизирует иммунную систему человека, которая самостоятельно нейтрализует оставшиеся очаги рака.

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак является ведущей причиной смерти во всем мире, и от этого заболевания с 2005 по 2015 годы умрет 84 миллиона человек.

Эксперты также сообщают, что около 40% раковых заболеваний можно предотвратить благодаря воздержанию от потребления табака, регулярной физической активности и здоровому питанию.

В Украине раком болеет каждый 50 житель. И ежегодно выявляется еще более 150 тыс. новых случаев заболеваний. Каждый год от этой болезни умирает почти 90 тыс. украинцев.

Корреспондент.net