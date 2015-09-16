Задержан груз со средствами протезирования для террористов "ДНР"
14:18, 16 сентября 2015Страна
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На Донетчине СБУ задержала груз со средствами протезирования для террористов "ДНР" стоимостью около 200 тыс евро.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, автомобиль с грузом был остановлен неподалёку от поселка Первое Мая Красноармейского района Донецкой области.
Машина двигалась в направлении временно оккупированной террористами территории в обход установленных пунктов пропуска. Во время обыска автотранспорта сотрудники спецслужбы обнаружили партию ортопедических средств протезирования ориентировочной стоимостью 200 тысяч евро.
По данному факту открыто уголовное производство. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления лиц, причастных к организации незаконных поставок груза на временно контролируемую террористами территорию.
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