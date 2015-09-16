Задержан груз со средствами протезирования для террористов "ДНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, автомобиль с грузом был остановлен неподалёку от поселка Первое Мая Красноармейского района Донецкой области.

Машина двигалась в направлении временно оккупированной террористами территории в обход установленных пунктов пропуска. Во время обыска автотранспорта сотрудники спецслужбы обнаружили партию ортопедических средств протезирования ориентировочной стоимостью 200 тысяч евро.

По данному факту открыто уголовное производство. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления лиц, причастных к организации незаконных поставок груза на временно контролируемую террористами территорию.