Температура воздуха в жилых помещениях не должна быть ниже 18°С - Минздрав

Как проинформировали УНИАН в Минздраве, во исполнение пункта 27 Плана мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2015/2016 и его прохождение, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 05.08.2015 № 809-р, Министерство здравоохранения Украины предоставило рекомендации относительно возможного снижения минимально допустимой температуры в жилых помещениях 18°С до 16°С.

Специалисты подчеркнули, что вопрос о снижении минимально допустимой температуры воздуха в жилых помещениях до 16 °С не очень корректное, поскольку отсутствуют показазтели других параметров микроклимата, в частности влажность. Исходя из того, что в жилых помещениях обитают взрослые, дети и люди пожилого возраста (в том числе больные) были проанализированы основные нормативные документы, в которых рассматривается вопросы микроклимата закрытых помещений.

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Рассмотрев соответствующие нормативные документе и рекомендации, сделан вывод, что расчетная температура воздуха в жилых комнатах не должна быть ниже 18°С. Более низкие температуры в помещениях (особенно в зоне дыхания детей на высоте 1 м от пола, где температура воздуха будет ниже, чем предложенные 16 °С), могут способствовать переохлаждению организма человека (за счет увеличения теплопотерь при дыхании воздухом с температурой 16 °С, увеличение теплопотерь за счет снижения температуры ограждающих конструкций). Это приведет к обострению хронических заболеваний и возникновению заболеваний органов дыхания и распространению инфекционных заболеваний. Кроме того, снижение температуры воздуха в жилом помещении может привести к нарушению нормативного воздухообмена (за счет утепления окон и балконных дверей) и увеличение влажности в помещениях квартиры. Это также может вызвать поражение конструкций плесневыми грибами, что является риском возникновения аллергических заболеваний и заболеваний органов дыхания.

В Минздраве отметили, данный вопрос был проработан совместно с Институтом гигиены и медицинской экологии имени А. М. Марзеева НАМУ.