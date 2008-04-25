Через 25 лет число диабетиков увеличится на 150%

В развивающихся странах мира проживает около 80% диабетиков. Эксперты Всемирной организации здравоохранения предполагают, что в следующие 25 лет число заболевших увеличится на целых 150%. В первую очередь это произойдет в Африке и Индии. Даже за последующие 10 лет смертельные случаи возрастут на 50%, если не будут предприняты срочные профилактические меры.

Диабет после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний стоит на третьем месте непосредственных причин смерти. Из-за постоянно повышенного содержания сахара в крови развиваются тяжелые осложнения, такие как слепота, гангрены конечностей, почечная недостаточность, инфаркты и инсульты.

Что касается осложнений, то у больных сахарным диабетом они встречаются у 70-80% человек, а при длительном течении болезни – даже у 100%.

Международная федерация диабета оценивает, что в прошлом году около 4 млн человек умерли в результате заболевания диабетом.

Эти показатели даже выше, чем количество смертельных случаев от ВИЧ и СПИДа и почти в четыре раза выше, чем смертность от малярии.

"Для предупреждения высокой смертности от диабета в бедных странах международные службы здравоохранения должны прежде всего сконцентрировать усилия на предоставлении населению необходимого лечения и своевременного медицинского обследования", – считают исследователи.

Что касается Украины, то сегодня на учете состоит приблизительно миллион больных сахарным диабетом, но на самом деле таких больных в 2,5 раза больше, сообщают украинские эксперты.

Часто от этой болезни умирают дети, так как заболевание было диагностировано слишком поздно. "К сожалению, в настоящее время диабет диагностируется поздно, и дети все еще умирают от диабета. По данным английских ученых, количество детей больных сахарным диабетом в возрасте до 5 лет увеличилось в 5 раз с 1985 по 2004 год. В Украине сегодня 7 900 детей больных сахарным диабетом. Ежегодно 6 наших маленьких соотечественников умирают", – сказала председатель Совета Украинской диабетической федерации Валентина Очеретенко.

Наиболее быстрые темпы распространения диабета – среди детей до 14 лет, а в последние годы этот показатель стал расти и среди детей в возрасте до 6 лет.

По словам специалиста, диабет является почти наиболее распространенным хроническим заболеванием в мире, и этой болезнью может заболеть ребенок любого возраста.

"С целью выявления больных лиц начинается скрининг населения Киевской области. Проведение такого скрининга необходимо, чтобы как можно раньше выявить болезнь и предотвратить преждевременную смерть. К тому же лечение своевременно выявленного диабета является действенным средством сохранения государственных средств", – добавила Очеретенко.