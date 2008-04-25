Кофеин защищает от рака кожи

Учёные Государственного университета Нью-Джерси /США/ открыли защитные свойства кофеина, который действует как своеобразный "экран" от солнца, блокируя повреждение кожи вредной ультрафиолетовой радиацией. Онкологи полагают, что вещество может использоваться против развития рака кожи.

Лабораторным мышам давали в течение 1-2 недель питьевую воду с добавлением кофеина и подвергали облучению UVB. По окончании тестирований были сделаны заключения, что кофеин вызывает процесс, благодаря которому в организме удаляются кожные клетки, подвергнутые активному воздействию солнечных лучей и несущие в себе дефекты ДНК. Таким образом эти клетки не могут воспроизводиться и стать злокачественными. Концентрация доз кофеина была сопоставима 3-5 чашкам кофе в день для людей. Также американские медики установили, что кофеин в составе солнцезащитных средств под действием солнца тоже вызывает смерть повреждённых клеток.