Родителям-воспитателям в семейных детдомах могут предоставить право на декретный отпуск

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 234 народных депутата из 281, зарегистрированного в сессионном зале.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на законодательное закрепление права родителей-воспитателей в детских домах семейного типа, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работают по трудовому договору у физического лица, на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Так, законопроектом, в частности, в Кодексе законов о труде устанавливается, что отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не предоставляется, если ребенок находится на государственном обеспечении, кроме приемных детей в приемных семьях и детей-воспитанников в детских домах семейного типа.

В Законе «Об отпусках», в частности, определяется, что предприятие за счет собственных средств может предоставлять женщинам частично оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения заработной платы для ухода за ребенком большей продолжительности.

Этот отпуск может быть использован полностью или частями также отцом ребенка, бабушкой, дедушкой или другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком, или лицом, которое усыновило или взяло под опеку ребенка, и одним из приемных родителей или родителей-воспитателей.