Военнослужащие и их семьи будут иметь право на льготное санкурортное обеспечение

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 239 народных депутатов из 285 зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствующей статье 11 «Право военнослужащих на охрану здоровья и медицинскую помощь» устанавливается, что военнослужащие (кроме военнослужащих срочной службы) и члены их семей имеют право не более одного раза в год на санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах и на туристских базах Министерства обороны Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов с льготной оплатой стоимости путевок в размерах и порядке, установленных Кабинетом министров.

Таким же правом пользуются члены семей военнослужащих, которые погибли (умерли) или пропали без вести во время прохождения военной службы. К таким членам семей относятся: родители, жена (муж), несовершеннолетние дети, а также дети - инвалиды с детства (независимо от возраста).

Вместе с тем, из статьи исключается положение о том, что льготы, предусмотренные первым предложением абзаца первого пункта, предоставляются военнослужащим и членам их семей при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу в порядке, определенном Кабинетом министров.