Украина принимает участие в 65-ой сессии Регионального комитета ВОЗ

Украину на международной встрече представляет Министр здравоохранения Александр Квиташвили, который в числе 15 министров из Европейского региона примет участие в важнейших совещаниях.

Предполагается, что Региональный комитет утвердит новую стратегию в области физической активности, дорожную карту по борьбе с табакокурением, а также план действий по борьбе с туберкулезом. Делегаты определят приоритеты в укреплении системы здравоохранения, кроме того, обсудят подходы к более интенсивного взаимодействия с целью снижения смертности и заболеваемости. Перед участниками форума выступят Ее Королевская Величество принцесса Дании, Генеральный директор ВОЗ, Президент Литвы и Европейский комиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов.

На высоком международном уровне также будет объявлен доклад о состоянии здравоохранения в Европе, будут обсуждаться приоритеты укрепления систем здравоохранения в Европейском регионе на 2015 – 2020 годы и реформа ВОЗ и ее значение для Европейского регионального бюро.

Четырехдневная программа включает также обнародование информации о ходе выполнения резолюций, принятых Региональным комитетом на предыдущих сессиях.