Размер порции является ключевым в борьбе с ожирением - исследование

Они утверждают, что изучили 61 исследование и теперь имеют "убедительные доказательства": размер порции влияет на то, сколько мы съедаем лишнee.

Команда из Университета Кембриджа утверждает, что есть меньше помогут маленькие тарелки, стаканы, ложки и вилки.

По словам экспертов, люди очень "неохотно" оставляют еду на тарелке, и если им предлагают больше - они все равно все съедают.

И на протяжении последних десятилетий, по словам ученых, порции выросли.

Полученные учеными выводы позволяют предположить, что отказ от "больших порций" может сократить рацион на 279 калорий в день.

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"Это пока самое убедительное доказательство того, что люди постоянно потребляют больше еды и напитков, если им подают большие порции, пачки или посуду", - сказал ВВС доктор Иен Шеміт из Behaviour and Health Research Unit - подразделения Кембриджского университета.

Ученые также считают, что помочь людям похудеть могли бы правительственные меры по введению меньших упаковок, чтобы предложить лучшее соотношение цены и качества, и установление крайних допустимых размеров для высококалорийных продуктов.

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"Важно следить за размерами порций во время приготовления еды, покупок и еды, чтобы избежать переедания и поддерживать здоровый вес", - сказала доктор Элисон Тедстоун, главный диетолог Англии.

Брайан Рэтклифф, почетный профессор диетологии Университета Роберта Гордона в Абердине, добавил по этому поводу: "Люди, кажется, не хотят оставлять пищевые отходы и доедают то, что им подают, или же считают большие порции более привлекательными".

"Некоторые рестораны и торговые точки предлагают несколько размеров порций с соответствующей дифференциацией цены, и это, как выглядит, путь к тому, чтобы помочь людям избежать чрезмерного потребления".