Кожный зуд: от возраста или от нервов?

Что делать, если зудит в каком-то месте, а то и не в одном? Причем, зудит не в переносном, а в самом прямом смысле этого слова. И если днем за делами о зуде как-то забываешь, то, ложась в постель, вопрос чесаться или нет встает в полный рост. А если зудящее место уплотняется и окружается темным ободком, то о чем может идти речь – о возрастных изменениях или о серьезной болезни?

Скорее всего, речь идет об ограниченном нейродермите. Это заболевание кожи встречается у людей зрелого возраста. Само название «нейродермит» говорит о том, что болезнь связана с состоянием нервной системы. Она возникает на фоне стрессов или продолжительных психоэмоциональных перегрузок.

Зуд – это первый симптом ограниченного нейродермита. Сначала на коже нет никаких изменений. Затем появляется специфический очаг поражения, который имеет три зоны: центральную, среднюю и периферическую. В центре очага – выраженное утолщение кожи с подчеркнутым рисунком. В средней зоне множественные узелковые высыпания, а по периферии видна гиперпигментация и отдельные узелковые высыпания, красноватые или нормального для кожи цвета.

Заболевание очень трудно поддается лечению, поскольку в его основе лежат психологические факторы, которые трудно исключить из жизни человека. Обычно назначаются препараты общего успокаивающего действия и наружные средства. В состав последних входят кортикостероидные мази, препараты, содержащие нафталан, деготь. Назначают и различные физиотерапевтические процедуры.

Если очагов много, то есть опасность спутать ограниченный нейродермит с атопическим дерматитом. Правда, атопический дерматит обычно проявляется в детском возрасте, а нейродермит чаще локализуется на боковой и задней поверхностях шеи, в области голени и половых органов. Хотя возможны проявления и на других участках тела. Тяжелых последствий болезнь не вызывает, но мучительный зуд сам по себе способен изрядно испортить жизнь.