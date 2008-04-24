Президент Украины взял под контроль цены на лекарства
Межведомственную группу возглавил зампредседателя СБУ
Президент Виктор Ющенко создал межведомственную рабочую группу по вопросам ценообразования на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, государственных закупок и регистрации лекарственных средств. Об этом говорится в указе №396/2008 от 24 апреля, сообщает сайт Президента.
Председателем группы назначен заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Скляр.
Ему поручено до 2 мая провести первое заседание и утвердить план работы группы.
Также до 24 июня Скляру поручено проанализировать ситуацию по ценообразованию на лекарства, соблюдение законодательства о госзакупках и регистрации лекарств, а также подготовить соответствующие предложения для рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
Своим указом Ющенко поручил СНБО обеспечить подготовку вопросов по ценообразованию, госзакупкам и регистрации лекарств в Украине для рассмотрения во втором квартале 2008 года на своем заседании состояния здравоохранения в Украине и основных направлений реформирования этой сферы.
Как сообщалось, Ющенко выступает за увеличение финансирования медицинской отрасли при условии ее реформирования.