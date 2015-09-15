В Украине зарегистрировано почти 1,5 миллиона переселенцев / Фото УНИАН

Как отмечается в сообщении, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 483 119 внутренне перемещенных лиц или 1 164 338 семей из Донбасса и Крыма. На сегодня денежную помощь назначили почти 490,5 тысячам семей.

Всего же внутренне перемещенным лицам перечислено почти 2,206 миллиарда гривен, подчеркивается в сообщении.