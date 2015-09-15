В Украине зарегистрировано почти 1,5 миллиона переселенцев
09:46, 15 сентября 2015Страна
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По состоянию на 14 сентября на учете состоит один миллион 483 тысячи 119 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
В Украине зарегистрировано почти 1,5 миллиона переселенцев / Фото УНИАН
Как отмечается в сообщении, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 483 119 внутренне перемещенных лиц или 1 164 338 семей из Донбасса и Крыма. На сегодня денежную помощь назначили почти 490,5 тысячам семей.
Всего же внутренне перемещенным лицам перечислено почти 2,206 миллиарда гривен, подчеркивается в сообщении.
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