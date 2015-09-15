Благотворители из Британии подарили Черкащине передвижную стоматамбулаторию

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского облсовета, эта лаборатория полностью оборудована для оказания стоматологических услуг населению сел области, в частности, детям и льготным категориям граждан. Кроме того, организация передает стоматологическое оборудование, инструменты, материалы и медикаменты для обеспечения передвижной амбулатории.

Это уже третья передвижная стоматологическая амбулатория, которую за последние несколько лет передал для жителей области благотворительный фонд из Великобритании.

По словам главного врача областной стоматологической поликлиники Ивана Коваленко, ежегодно врачи поликлиники на этих амбулаториях отрабатывают 250 рабочих дней в населенных пунктах области. Стоматологической помощью ежегодно охватывается около 5 тыс. пациентов, из них около 2,5 тыс. – дети. На протяжении всего периода работы двух амбулаторий принято более 60 тыс. сельских жителей, в том числе полностью пролечено около 11,5 тыс. детей из сельской местности.

14 сентября председатель Черкасского облсовета Валентина Коваленко торжественно вручила председателю благотворительной организации из Великобритании «Реставраторы улыбок» врачу-стоматологу Брэндону Боллу и активисту Глену Кеннету Тридеру юбилейные награды «200 лет со Дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко». Также представителям организации «Реставраторы улыбок» вручили Почетные грамоты Черкасской облгосадминистрации.