Чтобы волосы были красивые и здоровые...

Каждая женщина хочет сохранить свои волосы красивыми и здоровыми, а чтобы этого добиться, следует строго придерживаться некоторых правил, которые помогут в достижении желаемого результата.

Правило первое. Если вы регулярно стрижетесь, то делать это следует с периодичностью, не реже, чем раз в три месяца. В противном случае вы увидите, что волосы становятся тусклыми, блеклыми, безжизненными, а их концы начнут сечься.

Безусловно, вы можете и самостоятельно подравнять волосы острыми ножницами, но все же желательно это ответственное дело доверить профессионалу.

Правило второе. Если же в волосах образовался «колтун», то не пытайтесь от него избавиться при помощи расчески или щетки с металлическими зубьями, так как тем самым вы добьетесь лишь ломки волос. Следует разобрать «колтун» руками, а затем воспользоваться расческой с частыми зубьями. Также, никогда не расчесывайте мокрые или влажные волосы.

Правило третье. Даже если вам в салоне предлагают проведение нескольких процедур одновременно, связанных с химическим воздействием на волос, никогда на это не соглашайтесь. Окрашивать волосы можно лишь через несколько дней после проведения химической завивки. Это не только повредит ваши волосы, но и цвет окрашенных волос не будет таковым, который вы ожидаете.

Правило четвертое. Не стоит прислушиваться к советам, которые напечатаны в некоторых изданиях по поводу того, что в период депрессии, дурного настроения и любые другие кризисные для вас дни, следует заняться сменой имиджа.

В это время противопоказаны: стрижка, покраска волос, смена прически.

Если же вы все же не прислушаетесь к этому совету и предпримите что-либо из перечисленного, то, вполне возможно, скоро разочаруетесь в своем поступке.