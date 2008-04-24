После 35 лет худеть нужно с умом

После тридцати пяти особенно важно худеть с умом, так как любые эксперименты с внешность могут негативно сказаться на вашей внешности.

Ниже приведены несколько правил, которые следует соблюдать, для того чтобы похудение не отразилось на вашем теле.

Правило 1. Похудение обязательно должно сопровождаться физическими нагрузками.

Если вы не будете совмещать диету и фитнес, то кожа не будет успевать за вашим рывком к стройности и обвиснет.

Правило 2. Проблему легче предотвратить, чем исправить.

Поэтому следует помнить, что следует помнить о том, что нужно с самых первых дней заботиться о своем теле.

Правило 3. Развивать свои мышцы необходимо для того, чтобы после того, как вы избавитесь от жировой прослойки, они заняли ее место.

Для этого вы можете выбрать любой вид спорта.

Правило 4. Для того чтобы омолодить кожу необходимо при каждом принятии душа массировать свое тело с помощью жесткой мочалки круговыми движениями.

При этом вы добиваетесь двойного эффекта. Вы не только отшелушиваете отмершие клетки кожи, но и усиливаете обменные процессы. Таким способом вы поможете своей коже активно обновляться, а также ее взбадриваете. Кроме того, на пятнадцать-двадцать минут эффективно принимать ванны с морской солью.

Они помогают коже подтянуться. Но не следует использовать сильно горячую воду, так как она сушит кожу.

Правило 4. Для увлажнения кожи хорошо использовать крема и гели с гиалуроновой кислотой.

Не следует забывать и про косметику с экстрактами ромашки, апельсина, кипариса, жожоба, герани, авокадо.