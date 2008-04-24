Впервые в мире проведена операция по пересадке плечевого сустава

В итальянском городе Болонья медики из института Риццоли первые в мире провели операцию по пересадке плечевого сустава, сообщает сегодня, 23 апреля, агентство АНСА.

Операция сделали 47-летнему мужчине, который страдал тяжелой формы плечевого артроза, из-за чего не мог выполнять даже самые простые движения.

Операция, в ходе которой пациенту был пересажен сустав от донора, скончавшегося около 10 дней назад, прошла успешно.

Корреспондент.net