Ежедневно голод уносит жизни 24 тысяч человек - ВОЗ

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), ежедневно в мире от голода и болезней, непосредственно связанных с ним, умирает 24 тысячи человек.

По словам экспертов, голод является причиной трети детских смертей и 10% всех заболеваний. Большинство случаев возникновения голода в мире обусловлено хронической нищетой, которая на протяжении долгого времени существовала в данном районе. В 5-10% случаев причиной голода является стихийное бедствие, вооруженный конфликт, политические, социальные или экономические кризисы.

По оценкам ЮНИСЕФ, хронически недоедающие женщины рожают нездоровых детей, что, в свою очередь, приводит к более высокому уровню детской смертности - от недоедания и голода ежегодно погибает около 11 млн. детей не достигших 5-ти лет. К тому же, голодные люди более уязвимы к обычным болезням и чаще становятся жертвами эпидемий.

Подготовила Екатерина Страшникова.