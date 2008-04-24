Институту сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова 25 лет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил коллектив Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М.Амосова с 25-й годовщиной со дня образования.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО отметил, что “по количеству и качеству оперативных вмешательств Институт, основанный выдающимся ученым и врачом, академиком Национальной академии наук и Академии медицинских наук Николаем Михайловичем Амосовым, в настоящее время входит в пятерку лучших клиник Европы”. По убеждению Президента, “такой успех стал возможным благодаря самоотверженному труду и активному творческому поиску каждого сотрудника вашего славного коллектива”.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня Украина имеет реальные предпосылки для внедрения эффективных мер, направленных на уменьшение уровней заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых болезней. “Убежден, что совместными усилиями мы достигнем успеха во имя сохранения здоровья украинского народа и счастливого будущего наших детей и внуков”, говорится в поздравлении.

Президент пожелал коллективу Института “новых достижений и побед в благородном деле борьбы за жизнь и здоровье человека”.

Подготовила Екатерина Страшникова.