Как правильно выйти из поста

Заканчивается Великий пост, и постящиеся начнут есть мясо и другие запрещенные ритуалом блюда. Однако их нельзя есть как попало — белки, составляющие основу «запретных плодов», могут после 48 дней воздержания вызвать настоящую бурю в животе. Чтобы этого избежать, соблюдайте нехитрые правила.

«Не зря на Пасху принято есть яйца, — рассказывают специалисты. — В них содержится самый легкий для переваривания белок. Лучше всего ими позавтракать и в первый день других белковых продуктов не употреблять. Со следующего дня можно постепенно расширять белковый рацион. Вторыми по легкости усвоения идут молочные белки, за ними — курица, свинина. Самыми тяжелые белки — в гусе, баранине, говядине. К ним можно переходить в конце первой недели после Пасхи».

Чтобы подготовить желудок к работе, за 5 минут перед приемом еды примите аперитив. Лучше всего для этой цели подходит 100 г сухого вина или 50 г водки (если вы строго соблюдали пост, больше на Пасху лучше не пить, чтобы не отравить очищенный постом организм). А для того, чтобы белок лучше переварился и усвоился, добавьте в еду специи (имбирь, перец).

Не уследили — и живот вздулся, а внутри — словно гирю проглотили. Тут вам поможет препарат, содержащий пищеварительные ферменты (панкреатин, фестал, мезим). Его вам может порекомендовать в любой аптеке фармацевт, такие лекарства отпускаются без лекарства. Также помогает проталкиванию пищи ходьба.

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