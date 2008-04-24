В украинских больницах заканчиваются противотуберкулезные препараты

Специалисты требуют от Минфина обеспечить бесперебойное финансирование мероприятий по борьбе с туберкулезом.

Специалисты требуют от Министерства финансов Украины обеспечить бесперебойное финансирование мероприятий по борьбе с туберкулезом в стране, в частности, начинать его ежегодно с первого квартала года.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН.Как отметил председатель правления учредительства „Украинцы против туберкулеза” Виталий РУДЕНКО, сегодня несколько видов необходимых противотуберкулезных препаратов в лечебных заведениях Украины закончились или их хватит на 1-2 месяца.

В то же время финансирование Министерством финансов закупок этих препаратов предусмотрено только с ІІІ квартала и не предусмотрено на первый и второй кварталы. По его словам, противотуберкулезные препараты могут попасть в лечебные заведения, в лучшем случае, в августе этого года. При этом В.РУДЕНКО отметил, что перерывы в курсах лечения больных туберкулезом определенными препаратами приводят к формированию хронических и временами неизлечимых форм болезни.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции заместитель директора Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Яновского Василий МЕЛЬНИК сообщил, что в Украине наблюдается многолетняя практика нерегулярного финансирования или финансирования в последние кварталы года закупок противотуберкулезных препаратов. В частности, в прошлом году первые поставки противотуберкулезных препаратов в регионы начались в июне-июле. По словам В.МЕЛЬНИКА, такая нестабильная ситуация с наличием медпрепаратов привела к тому, что в частности, за последние два года, по официальным статистическим данным, количество рецидивов туберкулеза выросло на 12,6%; также выросла средняя продолжительность пребывания больного в лечебном заведении и, соответственно, увеличился объем финансирования его лечения; на 3% ухудшилась эффективность лечения больных туберкулезом и выросла смертность от всех форм туберкулеза. По его словам, если не будут урегулированы вопросы своевременной закупки и поставок лекарственных препаратов, это может значительно ухудшить эпидемическую ситуацию в стране.

В.РУДЕНКО также сообщил, что представители общественных организаций обращаются в Кабинет министров Украины с требованием обеспечить срочное финансирование закупки противотуберкулезных лекарств во ІІ квартале года в объемах, запланированных на ІІІ-IV кварталы.

Кроме того, общественное движение "Украинцы против туберкулеза", на основании материалов общественного контроля в 2007-2008 г., которые свидетельствуют о системных недостатках в финансировании противотуберкулезных программ, просит Генеральную прокуратуру Украины обратить внимание на бездеятельность должностных лиц Минфина.

“Мы подаем в Генеральную прокуратуру Украины общественное извещение о преступлении в отношении жизни и здоровья украинских граждан, больных туберкулезом, со стороны должностных лиц Министерства финансов Украины. Мы считаем, что действия должностных лиц Минфина подпадают под положение статьи 367 Уголовного кодекса Украины “служебная небрежность”, - отметил В.РУДЕНКО.

О ситуации с финансированием противотуберкулезных мероприятий также планируется сообщить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, народным депутатам, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и секретарю Совета национальной безопасности и обороны Раисе БОГАТЫРЁВОЙ.

Как сообщалось на пресс-конференции, ежегодно в Украине выявляется около 40 тыс. больных туберкулезом. 10 тыс. человек ежегодно умирают от этой болезни. Сегодня в стране, по экспертным заключениям специалистов Института фтизиатрии, вместе с бездомными свыше 1 млн. больных туберкулезом разных форм.