Инфаркт миокарда можно выявлять по слюне

Ученые из Техасского университета в Остине (США) изобрели новый неинвазивный способ диагностики инфаркта миокарда.

Специальная микросхема использует в качестве диагностического материала слюну. Результат исследования можно получить уже через 15 минут.

Инфаркт миокарда- одна из ведущих причин смерти в развитых странах. Как правило, больные с инфарктом жалуются на интенсивные жгучие боли в грудной клетке. Однако у некоторых пациентов встречается безболевая форма, при которой стандартная клиническая картина инфаркта может отсутствовать. В этом случае выявление сердечно-сосудистых нарушений на догоспитальном этапе существенно затруднено, и больные не получают вовремя необходимую медицинскую помощь. Новый тест делает диагностику инфаркта миокарда более быстрой и точной.

Американские исследователи предположили, что определенные белки, повышенное содержание которых в плазме крови говорит о сердечно-сосудистом заболевании, могут находиться и в слюне пациента, и попытались обнаружить их с помощью микробиочипа. Запрограммированные на молекулярном уровне компоненты нового устройства определяют уровень 32 белков в слюне. Исследование, в котором приняли участие 56 пациентов с инфарктом миокарда и 59 здоровых людей, доказало эффективность нового изобретения. Согласно результатам эксперимента, концентрация белков-маркеров инфаркта в слюне была повышена в группе перенесших инфаркт и оставалась в пределах нормы у здоровых людей. Кроме того, уровень белков в слюне четко коррелировал с их уровнем в крови.

Новый метод диагностики будет доступен вне стационара, а результаты анализа можно будет получить на месте. Пока предложенное учеными устройство находится на стадии клинического исследования.

Mednovosti.ru