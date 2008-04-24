Слепым пациентам впервые пересадили искусственные глаза
Это микроскопические ретрансляторы
Это чудо сотворили британские хирурги из лондонской больницы "Морфилдс". Разработка искусственных глаз велась давно, однако опробовать их на людях медики решились только сейчас.
Поскольку операция прошла совсем недавно и пациенты ещё не успели прийти в себя, прогнозировать их дальнейшее состояние врачи пока не берутся. На данный момент известно только то, что пациенты начали различать слабые световые блики и тени. Тем не менее, такой результат уже позволил врачам говорить о настоящем прорыве в глазной хирургии. По словам участника операции доктора Линдона Де Круза, в самом скором времени новейшие технические разработки смогут вернуть зрение тысячам незрячих людей.
Сами искусственные глаза представляют из себя микроскопические ретрансляторы, которые будут принимать и обрабатывать визуальную информацию с внешних приёмников. А эти приёмники, в свою очередь, расположатся на специальной оправе на лице. То есть, по иронии судьбы, даже в случае удачного исхода операции без очков пациенту не обойдись. Хотя, конечно, всё лучше, чем собака-поводырь и белая трость.
Пока ставить "искусственные глаза" врачи могут не всем. Разработка способна помочь только пациентам, ослепшим в результате пигментоза - заболевания, вследствие которого атрофируется сетчатка глаза. Как утверждают врачи, они смогут бороться с этим недугом на всех стадиях его развития. Чтобы установить человеку имплантат, не надо дожидаться, пока он ослепнет: "искусственный глаз" не только частично восстанавливает зрение, но и препятствует разрушению сетчатки.