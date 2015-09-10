Ведущие медицинские вузы Украины незаконно использовали десятки миллионов гривен

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госфининспекции.

«Во время ревизий финансово-хозяйственной деятельности 13-ти высших учебных заведений ІІІ и ІV уровней аккредитации, подчиненных Министерству здравоохранения Украины, работники Госфининспекции установили, что большинство учреждений не обеспечили эффективного и законного использования бюджетных средств и имущества. Как следствие, незаконно использовано и утрачено активов на 31,7 млн грн», - сообщили в пресс-службе.

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В частности, студенты, которые учились по государственному заказу, но не отработали три года по направлению, не возместили стоимости обучения, в результате чего государственный бюджет потерял 7,7 млн грн.

Также в 6-ти вузах установлена недостача материальных ценностей на общую сумму почти 20 млн грн.

Во всех проверенных учреждениях установлены факты нарушения законодательства по оплате труда, что привело к переплате почти на 5,7 млн грн. Причинами этого являются завышение должностных окладов, доплат и надбавок, выплата заработной платы за неотработанное время, неправильно начисленные отпускные, выплата премий и тому подобное.

Ненадлежащий контроль руководителей учебных заведений над полнотой и своевременностью поступления средств от оказания платных услуг привел к недополучению финансовых ресурсов 9-ю учреждениями на сумму свыше 2,8 млн грн. В частности, 7 заведений недополучили 1,2 млн грн оплаты за предоставленные образовательные услуги, в том числе от иностранных студентов – 874,5 тыс. грн; 4 учреждения недополучили плату за проживание в общежитиях на сумму 366 тыс. грн; за проведение клинических испытаний лекарственных средств недополучено 267 тыс. грн.

Во время проведения в 11-ти учреждениях строительных и ремонтных работ подрядным организациям было переплачено 784 тыс. грн.

Благодаря мерам Госфининспекции, возмещены потери финансовых и материальных ресурсов на сумму 3,2 млн грн. К административной ответственности привлечено 71 должностное лицо на сумму штрафов 11,6 тыс грн.

В пресс-службе также отметили, что материалы ревизий Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, Винницкого национального медицинского университета им. Н. И. Пирогова, Тернопольского государственного медицинского университета имени И. Я. Горбачевского, Харьковского национального медицинского университета переданы в правоохранительные органы.