Современные ингаляторы улучшат эффективность лечения детей, больных туберкулезом

С 21 по 25 апреля проводяться мероприятия по улучшению пребывания пациентов в пяти областных противотуберкулезных диспансерах. Каждый тубдиспансер получит продуктовые, гигиенические пакеты и другие предметы первой необходимости для пациентов.

Сегодня представители Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» посетили Запорожский областной противотуберкулезный клинический диспансер.

По заказу врачей медицинского учреждения, Фонд Ахметова оснастил диспансер новыми современными ингаляторами на сумму 20 тысяч гривен.

Они необходимы, в первую очередь, детям – на сегодня из 510 пациентов диспансера, 60 – подростки и дети.

Ингаляторы существенно повышают эффективность лечения не только туберкулеза, но и ряда сопутствующих патологий.

«Акция по сбору средств проводилась в течение 2-х месяцев. Жители этих городов не остались равнодушными к проблеме эпидемии туберкулеза в стране – всего было собрано 70 000 гривен. Фонд добавил из своего бюджета еще 30 000 гривен, и, исходя из принципа социальной справедливости, каждый областной тубдиспансер получит продуктовые, гигиенические пакеты и другие предметы первой необходимости для пациентов на сумму 20 000 гривен», - рассказала В.ШОВКОВСКАЯ.

Справка УНИАН. С 26 ноября 2007 по 27 января 2008 года в городах Кременчуг, Николаев, Мариуполь, Запорожье, Мелитополь, Северодонецк, Донецк, Макеевка, Горловка проходила совместная акция Благотворительного фонда «Развитие Украины» и сети супермаркетов «Амстор» по сбору средств для улучшения пребывания пациентов в пяти областных противотуберкулезных диспансерах.

Жители этих городов не остались равнодушными к проблеме эпидемии туберкулеза в стране – всего было собрано 70 000 гривен. Фонд добавил из своего бюджета еще 30 000 гривен, и, исходя из принципа социальной справедливости, каждый областной тубдиспансер получит продуктовые, гигиенические пакеты и другие предметы первой необходимости для пациентов на сумму 20 000 гривен.

21 апреля – Полтава. Областной противотуберкулезный диспансер получит детские больничные кроватки, игрушки, продуктовые и гигиенические наборы.

22 апреля - с. Надбугское Николаевской области. В областной тубдиспансер будут завезены продукты и средства гигиены.

23 апреля – Запорожье. Областному туберкулезному диспансеру, по просьбе врачей, будут переданы современные детские ингаляторы.

24 апреля – Луганск. Областной противотуберкулезный диспансер получит продуктовые и гигиенические наборы.

25 апреля - Донецк. Областная клиническая туберкулезная больница получит наборы посуды из нержавеющей стали.