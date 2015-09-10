В Украине внедрят программу лечения гепатита С с применением софосбувира

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В сообщении отмечается, что 9 сентября в Киеве по инициативе МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» состоялся «Форум по вопросам вирусного гепатита С», в рамках которого была представлена Программа лечения вирусного гепатита С с применением противовирусного препарата прямого действия софосбувир для представителей групп риска в Украине.

Читайте такжеВ Украине стартует кампания по выявлению гепатита С среди военных, которые участвуют в АТО

«Украина имеет одну из самых больших нагрузок вирусной инфекции гепатита С в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, поэтому насущным вопросом является развитие системы организации оказания помощи и расширения доступа к лечению пациентов из наиболее уязвимых групп; обеспечение эффективной профилактики, своевременной диагностики и обеспечение устойчивой стратегии противодействия заболеванию на национальном уровне», - заявила директор ГУ «Украинский центр контроля за соцболезнями Минздрава Украины профессор Наталья Низова.

Так, по данным ВОЗ, более 2 млрд человек в мире инфицированы или переболели вирусными гепатитами различной этиологии. Ежегодно 2-3 миллиона человек инфицируются и около 120-170 миллионов человек хронически инфицированы вирусом гепатита С. Украина относится к странам со средней распространенностью гепатита С - инфицированы около 3% граждан, что составляет примерно 1 млн 170 тыс. человек. Однако, по результатам мониторинга групп риска инфицирование вирусом гепатита С среди них значительно превышает среднемировые показатели и достигает 40-60%.

В министерстве пояснили, что программа направлена на обеспечение представителей групп повышенного риска доступом к лечению вирусного гепатита С с применением противовирусного препарата прямого действия софосбувира.

«В случае соблюдения терапии вирус гепатита С излечивается более чем у 99% пациентов. Пациенты с циррозом печени остаются в зоне риска осложнений, угрожающих жизни, но фиброз печени может регрессировать и риск осложнений, таких как терминальная печеночная недостаточность и портальная гипертензия, уменьшается», - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что данная программа является дополнительным ресурсом повышения эффективности государственной целевой социальной программы профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов на период до 2016 года, утвержденной Кабинетом министров Украины (постановление от 29 апреля 2013 года №637).

Предполагается, что во время ее реализации будет отработана модель оказания медико-социального сопровождения лечения гепатита С, эффективность которого будет оценена Международным Комитетом по реализации проекта и Национальным наблюдательным комитетом.

Пилотный проект будет реализован в 8 лечебных заведениях Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Полтавской, Харьковской областей и города Киева. Наблюдение за пациентами в каждом из регионов будет осуществлять мультидисциплинарная команда, которая будет включать врача, медицинскую сестру и социального работника. Проект стартует в сентябре 2015 года и продлится до октября 2016.

«Ожидаемыми результатами внедрения проекта являются лечение вирусного гепатита С с применением софосбуфира у 1500 пациентов, которые относятся к группам повышенного риска или имеют ко-инфекцию ВИЧ/ВГС, а также внесение схем лечения гепатита С с применением софосбувира в национальный унифицированный Протокол лечения вирусных гепатитов. Проект направлен на налаживание взаимодействия между неправительственными организациями и учреждениями здравоохранения, а также укрепление системы адвокации и мобилизации сообществ в Украине для расширения доступа к лечению вирусного гепатита С для населения страны», - отмечает пресс-служба.

«В Украине прогрессирует скрытая эпидемия, ведь вопреки официальным данным распространенности инфекции в Украине на уровне 3% актуальной является оценка на уровне 9-10%. Поэтому круг национальных экспертов должен осуществлять влияние на правительственные институты для расширения доступа к лечению как можно большего количества пациентов и фармацевтические компании для снижения цен на лекарственные средства, потому что деятельность всех участников процесса преодоления эпидемии должна быть пациентоориентированная», - подчеркнула главный внештатный специалист Минздрава Украины по специальности «Инфекционные болезни» профессор Ольга Голубовская.