На Черниговщине выделено средства на оздоровление воспитанников интернатов

В Черниговской области на оздоровление детей интернатных заведений из областного бюджета выделено свыше 3,3 млн. тыс. грн., что на 500 тыс. грн. больше, чем в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время селекторного совещания заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации Владимир ПРИХОДЬКО.

По его информации, из этих средств 1,8 млн. грн. будут направлены на обеспечение функционирования областных лагерей, 1,4 млн. - на оздоровление детей за пределами области. "Особое внимание уделяется оздоровлению воспитанников интернатных заведений, поскольку именно там находятся дети, которые нуждаются в социальной защите. В этом году, как и в предыдущем, планируется оздоровить всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", - сказал В.ПРИХОДЬКО.

Дети будут отдыхать и оздоравливаться в 4-х лагерях области, подчиненных Управлению образования и науки облгосадминистрации, и на побережье Черного моря.

В то же время заместитель председателя ОГА отметил, что в этом году уменьшится численность пришкольных лагерей. Однако планируется расширение сети палаточных лагерей, рассчитанных на детей в возрасте от 12 до 16 лет. Военные окажут в этом направлении помощь и обеспечат палатками, помогут их установить, сказал вице-губернатор.

Кроме того, треть детей Черниговской области будут оздоравливаться в заведениях системы образования. В этом году планируется работа 545 оздоровительных заведений, подчиненных Управлению образования и науки облгосадминистрации, отделам образования райгосадминистраций и управлениям образования городских советов.

Финансирование оздоровительной кампании будет осуществляться за счет средств местных бюджетов (4,2 млн. грн., что больше чем в прошлом году на 540 тыс. грн.), благотворителей, предприятий, учреждений и организаций Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности.