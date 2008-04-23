Минздрав просит украинцев не есть контрабандные помидоры

Министерство здравоохранения Украины обращает внимание украинцев на опасность приобретения овощей, ввезенных на территорию Украины контрабандным путем.

В частности, в комментарии УНИАН, первый заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Николай ПРОДАНЧУК отметил, что сельхозпродукция, ввезенная в Украину контрабандным путем, потенциально опасна для здоровья.

«Эту продукцию и ввозят нелегально, потому что есть опасения, что она не пройдет строгий санитарно-гигиенический контроль», - отметил он.

Н.ПРОДАНЧУК отмечает опасность покупки помидоров, других овощей на стихийных рынках или в других местах, если у продавцов нет соответствующих сертификатов качества.

«Минздрав, со своей стороны, следит за тем, чтобы некачественная продукция не продавалась на рынках и в магазинах, осуществляя необходимый контроль. Все продукты питания должны пройти санитарно-эпидемиологическую экспертизу и получить выводы об их качестве за подписью главного государственного санитарного врача или его заместителя. При этом администрация рынков должна следить за тем, чтобы без таких документов торговля не велась", - подчеркнул главный санитарный врач Украины.

По разным данным, оборот только контрабандного ввоза помидоров оценивается примерно в 70 тыс. тонн в год.