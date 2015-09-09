4 веские причины кушать лесные грибы

Грибы – это действительно полезный продукт, который очень рекомендуется употреблять время от времени. В сезон лесные грибы можно собрать в лесу самому или купить на рынке. А искусственно выращенные грибы доступны в продаже круглый год, и в этом их большое преимущество перед дикими. Грибы содержат много витаминов, минералов и минимум калорий, жира – продукт №1 для похудения, пишет mannton.com.ua.

Некоторые грибы содержат витамин C, а также Д, которого так не хватает осенью (Витамин Д вырабатывается кожей под воздействием солнечного света). Жареные, на гриле или вареные – способ приготовления грибов не играет большой роли. В любом случае они очень полезны и рекомендованы к употреблению. Ученые из Бостона выделили 4 главные причины, почему нужно включить в рацион питания грибы: вешенки, шампиньоны, маслята, белые и тому подобное.

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Усиления иммунитета.

Но осторожно! Не все лесные грибы съедобные, некоторые из них даже смертельно ядовитые. Осенью открывается сезон отравлений грибами. Поэтому если Вы собираетесь пойти в лес за грибами, то лучше это сделать с опытным грибником, который научит отличать съедобные грибы. Но грибы из супермаркетов или рынков также могут угрожать здоровью. Прежде всего речь идет о сроках хранения, условиях и способах доставки.