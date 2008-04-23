Можно ли смешивать антибиотики с алкоголем?

Говорят, что нельзя смешивать антибиотики с алкоголем.

Насколько это неверно? Абсолютно неправильно, за исключением антибиотика метронидазола.

Каковы факты? Взаимодействие алкоголя практически со всеми антибиотиками ничтожно или настолько мало, что ни на что не влияет. Антибиотик метронидазол, используемый для лечения различных инфекций, является исключением. При смешении даже с малыми дозами алкоголя он вызывает тошноту.

Сопутствующие мифы? Курс лечения антибиотиками всегда нужно доводить до конца. Обычно это не имеет значения.