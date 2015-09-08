Минздрав объявил конкурс на должность ректора Буковинского медуниверситета
Министерство здравоохранения Украины объявляет конкурс на замещение должности ректора Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет».
Требования к претендентам:
- гражданство Украины;
- ученое звание и ученая степень;
- стаж научно-педагогической работы не менее 10 лет;
- свободное владение государственным языком.
Претенденты для участия в конкурсе подают следующие документы:
- заявление об участии в конкурсе на имя учредителя, в котором указывается о применении или неприменении к претенденту ограничений, установленных частью второй статьи 42 Закона Украины «О высшем образовании»;
- личный листок по учету кадров с фотографией размером 3 х 4 сантиметра;
- автобиографию;
- копии документов о высшем образовании, ученая степень и ученое звание;
- справку о прохождении предварительного (периодического) психиатрического освидетельствования, которая выдается в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 27 сентября 2000 г. № 1465 (Официальный вестник Украины, 2000 г., № 39, ст. 1656);
- справку о наличии или отсутствии судимости;
- выписка из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения;
- копию паспорта, заверенную претендентом;
- копию трудовой книжки;
- письменное согласие на сбор и обработку персональных данных.
Копии документов, которые подаются претендентом (кроме копии паспорта), могут быть заверены по месту работы претендента или нотариально.
Ответственность за достоверность документов несет претендент.
Дата проведения выборов – 27.11.2015 года.
Представление документов в срок – в течение двух месяцев со дня объявления в газете «Образование Украины» (опубликован – 07.09.2015 года).
За справками обращаться: г. Киев, вул. Грушевского, 7 , каб. 16. Телефон – 253-82-63. (e-mail: savina@moz.gov.ua).