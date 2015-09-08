Минздрав объявил конкурс на должность ректора Буковинского медуниверситета

Требования к претендентам:

- гражданство Украины;

- ученое звание и ученая степень;

- стаж научно-педагогической работы не менее 10 лет;

- свободное владение государственным языком.

Претенденты для участия в конкурсе подают следующие документы:

- заявление об участии в конкурсе на имя учредителя, в котором указывается о применении или неприменении к претенденту ограничений, установленных частью второй статьи 42 Закона Украины «О высшем образовании»;

- личный листок по учету кадров с фотографией размером 3 х 4 сантиметра;

- автобиографию;

- копии документов о высшем образовании, ученая степень и ученое звание;

- справку о прохождении предварительного (периодического) психиатрического освидетельствования, которая выдается в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 27 сентября 2000 г. № 1465 (Официальный вестник Украины, 2000 г., № 39, ст. 1656);

- справку о наличии или отсутствии судимости;

- выписка из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения;

- копию паспорта, заверенную претендентом;

- копию трудовой книжки;

- письменное согласие на сбор и обработку персональных данных.

Копии документов, которые подаются претендентом (кроме копии паспорта), могут быть заверены по месту работы претендента или нотариально.

Ответственность за достоверность документов несет претендент.

Дата проведения выборов – 27.11.2015 года.

Представление документов в срок – в течение двух месяцев со дня объявления в газете «Образование Украины» (опубликован – 07.09.2015 года).

За справками обращаться: г. Киев, вул. Грушевского, 7 , каб. 16. Телефон – 253-82-63. (e-mail: savina@moz.gov.ua).