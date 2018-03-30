Самые распространенные медицинские мифы

Британская газета The Times собрала и опровергла самые популярные медицинские мифы. Большинство распространных опасений беспочвенны, утверждают журналисты. Высокое кровяное давление вызывает головные боли

Насколько это неверно? В значительной степени. Астрономически высокое кровяное давление может вызвать головную боль, но это редкий случай.

Каковы факты? У высокого кровяного давления (гипертонии) обычно вообще нет никаких симптомов. Это не болезнь, это фактор риска, поэтому лечение направлено на снижение вероятности будущего инсульта или инфаркта, а не на улучшение самочувствия.

Сопутствующие мифы? Высокое кровяное давление вызывает головокружение. Нет, головокружение – это побочный эффект лечения.

Диабетики жаждут сахара

Насколько это неверно? Совершенно неверно. Диабетикам в действительности приходится снижать количество потребляемого сахара, и иногда им срочно нужна доза сахара, когда содержание глюкозы в крови слишком падает. Но заключение о том, что потребность в сахаре – то же самое, что диабет, понятно, но неверно.

Каковы факты? Диабет не вызван избытком сахара, просто тело человека, больного диабетом, не может усваивать сахар.

Сопутствующие мифы? Диабетикам надо покупать специальные продукты и напитки с низким содержанием сахара. Неправда, достаточно здоровой диеты.

Женщинам необходимо проверять молочные железы

Насколько это неверно? В значительной степени.

Каковы факты? Исследования показывают, что регулярные самостоятельные проверки бесполезны в том, что касается рака, потому что они недостаточно точны для обнаружения опухолей. На самом деле самообследования могут даже причинить вред. Как? Вызывая повышенную тревожность у тех, кто их проводит.

Сопутствующие мифы? Существует четкая параллель с регулярной самостоятельной проверкой мужских яичек – еще одним сомнительным занятием, у которого все еще есть поклонники, потому что это кажется неплохой идеей.

Диеты помогают снизить уровень холестерина

Насколько это неверно? Совершенно. Доктора редко рекомендуют одну только диету, если ваш уровень холестерина действительно необходимо снизить.

Каковы факты? Здоровая диета – это хорошо. Но, если вы хотите снизить уровень холестерина, вы будете разочарованы. Потому что, даже замучив себя диетами, самое большее, чего вам удастся добиться, это снижения на 10%. Когда вы снижаете потребление холестерина с помощью диет, ваша печень начинает вырабатывать больше холестерина. Лечение повышенного содержания холестерина обычно проводится с помощью статинов.

Сопутствующие мифы? Высокий уровень холестерина провоцирует панику. На самом деле это всего лишь фактор риска, как и высокое кровяное давление, который может увеличить вероятность проблем в будущем.

Головные боли сами по себе могут быть симптомом опухоли мозга

Насколько это неверно? Абсолютно неверно.

Каковы факты? Простая статистика может избавить вас от головной боли. В конце концов, ваш терапевт ежедневно сталкивается с этим симптомом, но обнаруживает опухоль мозга считанные разы за всю свою практику. Подобные неприятности практически всегда вызывают и другие симптомы: припадки, изменения личности или беспокойство.

Сопутствующие мифы? Что следует делать томографию. Шансы обнаружить незначительное, но вызывающее беспокойство отклонение довольно высоки.

Нельзя смешивать антибиотики с алкоголем

Насколько это неверно? Абсолютно неправильно, за исключением антибиотика метронидазола.

Каковы факты? Взаимодействие алкоголя практически со всеми антибиотиками ничтожно или настолько мало, что ни на что не влияет. Антибиотик метронидазол, используемый для лечения различных инфекций, является исключением. При смешении даже с малыми дозами алкоголя он вызывает тошноту.

Сопутствующие мифы? Курс лечения антибиотиками всегда нужно доводить до конца. Обычно это не имеет значения.

Усталость может быть вызвана анемией

Насколько это неверно? Совершенно.

Каковы факты? Усталость – распространенное явление, и при отсутствии других симптомов обычно объясняется такими издержками образа жизни, как стресс и недостаток физических упражнений. Легкая форма анемии, вызванная недостатком железа, тоже обычное дело, особенно у женщин. При усталости часто берут анализ крови, при этом может обнаружиться анемия, которую ошибочно считают причиной усталости.

Сопутствующие мифы? От усталости можно избавиться с помощью витаминов – химики скажут вам обратное.

Можно заразиться гриппом, сделав прививку от гриппа

Насколько это неверно? Абсолютно неверно. У вас может слегка поболеть рука, или, в худшем случае, немного подняться температура.

Каковы факты? В вакцине нет живых бактерий, поэтому она не может вызвать грипп. Но обычно прививку делают осенью, на которую приходится пик простудных заболеваний, и многие пациенты могут подцепить вирус до или после прививки. Они ошибочно считают это гриппом, виня в заболевании вакцинацию.

Сопутствующие мифы? Представление о том, что если вы здоровы, то прививка от гриппа вам не нужна. На самом деле она рекомендована всем людям старше 65 лет, даже если они в хорошей форме и здоровы.

От секса у мужчин может случиться инфаркт Насколько это неверно? Совершенно неверно. Опасность сильно преувеличена книгами, фильмами и пьесами про мужчин, испускающих дух на месте преступления.

Каковы факты? Исследования показывают, что у 50-летнего некурящего мужчины один шанс из миллиона, что в какой-то момент может случиться инфаркт. Во время полового акта вероятность возрастает до двух шансов из миллиона. Но удвоение практически отсутствующего риска означает, что риск все еще ничтожен.

Сопутствующие мифы? Что секс – форма физических упражнений. На самом деле секс по нагрузке идентичен преодолению двух лестничных пролетов.

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