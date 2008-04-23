В Индии зафиксирована очередная вспышка ”птичьего гриппа”

Власти Индии подтвердили новый случай вспышки "птичьего гриппа" на птицефермах в северо-восточной части страны. Заболевание домашней птицы смертельно опасным для человека вирусом штамма H5N1 было выявлено в штате Трипура. Власти намерены уничтожить 50 тыс. птиц, чтобы предотвратить распространение заболевания, передает "Синьхуа".

Напомним, в конце января 2008 г. птицефермы в 13 из 19 округов индийского штата Западная Бенгалия оказались поражены "птичьим гриппом". Власти были вынуждены забить около 4 млн голов птицы.

Пока в Индии не было зафиксировано ни одного случая заболевания человека этим вирусом.

РБК-Украина