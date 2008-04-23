Минздрав: 1,2 млн. жителей Украины страдают психическими расстройствами

Согласно официальной статистике, около 1,2 млн. жителей Украины страдают психическими расстройствами разной степени. По наблюдениям Украинской ассоциации психиатров, только каждый 12 человек, страдающий психическими расстройствами, обращается к врачу.

Как сообщила главный специалист по психиатрии Министерства здравоохранения Украины Ирина Пинчук на пресс-конференции в Киеве, реальное количество людей, которые нуждаются в психиатрической помощи, неизвестно. Однако исследования Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют о значительном количестве больных в Украине, которые не обращаются за медицинской помощью.

По ее словам, 2,5% украинцев сегодня обращается и получает психиатрическую помощь. Из них 72% составляют люди с так называемыми "пограничными", а не психиатрическими расстройствами - "депрессия, неврастения в результате стресса, органические расстройства и другое"; 18% приходится на тяжелые психиатрические расстройства, в частности на шизофрению и другие. Около 9% - это люди, страдающие умственной отсталостью.

По данным Минздрава, в 2007 году в Украине официально зарегистрировано 155 тыс. человек, которые страдают шизофренией, из них 3,5 тыс. в прошлом году были выявлены впервые. В то же время, согласно официальной статистике, от депрессии страдает 50 тыс. человек, от невротических расстройств и стрессов 159 тыс. человек.

"Мы говорим о самой основной проблеме, которая существует на сегодняшний день - это стигматизация общества. Люди стараются обращаться к любым врачам - терапевтам, семейным, неврологам, применяют нетрадиционные методы лечения, потому что непрестижно сегодня обращаться к психиатрам", - подчеркнула она. В свою очередь директор по международным вопросам Украинской ассоциации психиатров Тина Берадзе подчеркнула, что не долеченная депрессия приводит к суицидам.

КИД