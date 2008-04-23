В Бразилии от лихорадки денге умерли более 90 человек

Жертвами лихорадки денге в бразильском штате Рио-де-Жанейро с начала этого года стали 92 человека, сообщает NEWru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Таким образом, нынешняя эпидемия денге уже стала самой смертоносной в истории Бразилии, превысив масштабы крупнейшей вспышки инфекции в Рио-де-Жанейро, зафиксированной в 2002 году. Тогда ее жертвами стал 91 человек.

В настоящее время медики изучают еще 96 летальных случаев с подозрением на денге. Если диагноз подтвердится, то число погибших автоматически увеличится вдвое. 42% умерших – дети в возрасте младше 15 лет. Всего с начала этого года острой лихорадкой здесь заболели свыше 110 тыс. человек, сообщает.

Денге - острое вирусное заболевание, сопровождаемое высокой температурой, менингитом, воспалением суставов, мышечными спазмами и сыпью. Лихорадка переносится комарами. Особенно опасна геморрагическая форма этого заболевания, которая часто заканчивается летальным исходом. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 20 тысяч человек умирают в год от лихорадки денге. Всего же ежегодно этой инфекцией заражаются от 50 до 100 млн. человек.