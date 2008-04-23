Лекари из семейства кошачьих

Много говориться о том, что кошки способны излечивать от некоторых заболеваний.

Но мало кто знает, от каких именно недугов может спасти любимая Мурка.

Давайте поговорим о таком интересном лечении более подробно.

Если вы страдаете от артрита или невралгии, то можете полностью положиться на свою кошку, так как она безошибочно определит больное место и постарается прижаться к нему. После того, как мурка отыщет больное место, она ложится поблизости к ней и начинает тихонько мурлыкать. Доказано, что вибрация ее теплого тела и этот тихий звук чудесным образом усмиряют боль.

Кошка может даже выпустить свои коготки и начать перебирать лапами, как бы массируя больное место. Не стоит волноваться. Если даже на коже и останутся небольшие следы, то они ни в коем случае не воспаляться, кроме того, исчезнуть уже через пару дней.

В общем, от одного и того же усатого лекаря вы получите сразу и иглоукалывание, и анестезию, и терапию. Довольно часто происходят и такие случаи, когда мурки купируют сердечный приступ. При этом они по нескольку часов подряд не отходили от своих хозяев и прилежно урчали и успокаивались только тогда, больному становилось лучше.

Кроме того, врачам давно известна такая особенность кошек, как возможность нормализации давления. Если вы заметили, что киска отчаянно урчит, после чего подбирается к уху и начинает его вылизывать колючим языком, то не стоит ее прогонять. Дело в том, что в ушной раковине располагаются важные для человеческого организма акупунктурные точки, поэтому такой массаж очень полезен.