Турчинов за проведение в Киеве медицинской реформы

Кандидат в мэры Киева от БЮТ, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ считает необходимым провести в столице медицинскую реформу.

Об этом он заявил во время посещения Национальной медицинской академии последипломного образования им. Шупика, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По словам А.ТУРЧИНОВА, народные депутаты от БЮТ работают над вопросом законодательного обеспечения страховой медицины. «Мы не можем это оттягивать. Это надо делать», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, «необходимо мобилизовать ресурс, дать возможность человеку, имеющему медицинскую страховку, частично за счет государства, частично за счет работодателей иметь того врача, которого она пожелает, а врач должен получать страховой ресурс».

А.ТУРЧИНОВ отметил, что Кабинет министров вместе с Верховной Радой должны перейти к практическому решению данного вопроса.