Во время пожара в Киевской психиатрической больнице погиб человек

Во время пожара в Киевской городской клинической психо-неврологической больнице погиб человек. Были эвакуированы 44 ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в г. Киеве

Как сообщал УНИАН, вчера в 13.06 возник пожар в Киевской городской клинической психо-неврологической больнице №1, что на улице Фрунзе, 103. По информации ГУМЧС, возгорание возникло на первом этаже 4-этажного детского отделения больницы, в помещении отдела эксплуатации технологического оборудования. Помещение было загромождено разными вещами, потому пламени было где поразгуляться. Дым почувствовали работники больницы, которые и вызывали пожарно-спасательную службу. Силами спасателей и медперсонала 44 ребенка, которые находились в отделении на 3-м и 4-м этажах, были эвакуированы в другой корпус.

В 14.09 пожар был полностью ликвидирован. В ликвидации пожара и проведении спасательных работ были задействованы около 60 спасателей на 13 автомобилях основной и специальной пожарной техники.

Во время гашения пожара в сгоревшем помещении был найден труп 70-летнего заведующего отдела технологического оборудования.

В результате пожара огнем поврежены мебель, шкафы, 4 оконных рамы, закопчены стены и потолок.

Причина пожара и размер убытков выясняются.